Через повінь закрито рух на шести дорогах Луганщини

Через підняття рівня води в річках залишається обмеженим проїзд легкового автотранспорту по автодорогах місцевого значення у Миколаївській області та закрито рух на шести дорогах у Луганській області.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства транспорту та зв’язку.

В інших областях України проїзд забезпечений.

Зокрема, у Луганській області через підняття рівня води на річках Айдар, Лугань і Євсуг закрито рух на автодорогах Новопсковського, Новоайдарського, Старобільського, Слов’яносербського районів.

У Миколаївській області обмежено рух легкового автотранспорту на автомобільних дорогах місцевого значення у межах заплави річки Інгул між селами Інгулка і Виноградівка Баштанського району, внаслідок підняття рівня води (+175 см) та переливу через мости.

За даними Мінтрансу, на зимовому утриманні доріг працюють 82 механізми та 138 робітників.