У Тимошенко збільшать витрати на компенсацію «Нафтогазу»

Кабінет Міністрів України постановою від 24 лютого доручив збільшити в лютому цього року до 3 млрд. грн. витрати, передбачені бюджетною програмою “Компенсація НАК “Нафтогаз України” різниці між цінами закупівлі імпортного природного газу і його реалізації суб`єктам господарювання на виробництво теплової енергії, спожитої населенням”, для розрахунків за січень-грудень 2009 року.

Відповідний документ розміщено на сайті Кабміну.

Міністерству фінансів доручено забезпечити внесення відповідних змін до тимчасового розпису державного бюджету України на перший квартал 2010 року.

Міністерству палива й енергетики спільно з НАК «Нафтогаз України» доручено подати в триденний термін Державному казначейству уточнений розрахунок за січень-грудень 2009 року суми компенсації компанії різниці між цінами закупівлі імпортованого газу та його реалізації суб`єктам господарювання для виробництва теплової енергії, споживаної населенням.