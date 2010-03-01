Янукович: питання щодо Бандери знайде своє рішення найближчим часом

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що питання присвоєння Степану Бандері звання Героя України знайде своє рішення найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу з Президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ після спільної зустрічі у Брюсселі, коментуючи резолюцію Європарламенту, у якій міститься заклик до України переглянути рішення про надання С.Бандері звання Героя України.

«Це питання розглядається в Україні як на політичному рівні, так і в судових справах, і ми знайдемо рішення найближчим часом», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також зазначив, що рішення Віктора ЮЩЕНКА відносно надання цього звання лідеру Організації українських націоналістів «зачепило українське суспільство і сусідні країни».

Як повідомляв УНІАН, 22 січня 2010 року на той час Президент України В.ЮЩЕНКО своїм указом присвоїв звання Героя України провіднику ОУН С.Бандері.

25 лютого депутати Європарламенту схвалили резолюцію про ситуацію в Україні, у якій, серед іншого, засудили рішення В.ЮЩЕНКА надати звання Героя України С.Бандері і закликали нового главу держави В.ЯНУКОВИЧА переглянути це рішення. Автори резолюції аргументували необхідність відміни звання С.Бандері тим, що він нібито співпрацював з нацистською Німеччиною.

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні повернувся з Брюсселя до Києва.

Протягом дня він провів зустрічі з керівниками інституцій Європейського Союзу - з президентом ЄС Германом Ван РОМПЕЄМ, президентом Європейської комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ, президентом Європейського парламенту Єжи БУЗЕКОМ

Це був перший закордонний візит В.ЯНУКОВИЧА в ранзі Президента.