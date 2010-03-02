Польська компанія хоче, але не може купувати електроенергію в Україні

Польська компанія Zomar зацікавлена у відновленні постачань української електроенергії, але поки що не бачить такої можливості через дуже високу ціну закупівлі і низької ціни продажу в Польщі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова правління компанії Станіслав АДАМЯК.

Він зазначив, що останнім часом ціни на електроенергію в Польщі за спотовими контрактами впали до приблизно 58 доларів за МВт/год., що рівнозначно закупівельним цінам в Україні.

С.АДАМЯК повідомив, що у вересні-листопаді минулого року, коли Zomar відновив закупівлю електроенергії з України, вона коштувала близько 54 доларів, а ціни в Польщі були близько 69 доларів. За його даними, витрати на доставку МВт/год. складали близько 5 доларів.

Голова правління Zomar зазначив, що Україна в разі збереження високої ціни на свою електроенергію може втратити перспективний польський ринок, оскільки нинішні українські ціни вищі за німецькі.

Він також нагадав, що проблемою при закупівлі української електроенергії залишається практика, що не відповідає міжнародним стандартам, коли покупець має домовлятися про закупівлю електроенергії, не знаючи її ціни.

За словами С.АДАМЯКА, Zomar може відновити закупівлю електроенергії з України в квітні-травні цього року в разі її конкурентоспроможної ціни.

Як повідомляв УНІАН, Україна з березня ц.р. припинила експорт електроенергії в Румунію, Угорщину і Словаччину.

Раніше, в грудні минулого року, від закупівель відмовилася польська компанія Zomar, яка з вересня 2009 року відновила імпорт української електроенергії завдяки поліпшенню ринкових умов для її продажу в Польщі.

Довідка УНІАН. «Укрінтеренерго» в червні минулого року у зв`язку із затвердженням НКРЕ змін до Договору членів ОРЕ змінила правила визначення ціни на електроенергію, яка експортувалася, що спричинило зростання цін на неї для Zomar на 30%.

Польська компанія відмовилася купувати за такими цінами електроенергію в Україні.

Згідно з новими правилами, ціни на українську електроенергію, що експортується до Польщі, Угорщини, Румунії і Словаччини, переглядаються щомісяця, і визначаються за формулою, що враховує прогнозну оптову ринкову ціну, щомісяця встановлювану НКРЕ для внутрішнього ринку, а також підвищуючий коефіцієнт.

Згідно з діючим контрактом Zomar з «Укрінтеренерго», у 2010 році компанія щомісяця може купувати 130 МВт електроенергії.