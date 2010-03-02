Парламент не підтримав ідеї Тарасюка та Зварича і закрився

Верховна Рада України не підтримала в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про політичні партії в Україні» (щодо об’єднання політичних партій), внесений народним депутатом Борисом ТАРАСЮКОМ (фракція НУ-НС).

Як передає кореспондент УНІАН, за даний законопроект проголосували 184 народних депутатів (в при необхідних 226 – УНІАН) із 415, зареєстрованих у сесійній залі.

Також парламент не підтримав законопроект з аналогічною назвою народного депутата від НУ-НС Романа ЗВАРИЧА.

За цей документ проголосував 181 народний депутат із 407, зареєстрованих у сесійній залі.

Даними законопроектами передбачалась процедура об’єднання партій шляхом злиття.

Вечірнє засідання ВР закрито.