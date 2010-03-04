У Мінрегіонбуді знають, як «дати» мільйон кв. м житла за рік

Узаконення об`єктів самовільного будівництва дасть можливість цього року ввести в експлуатацію близько 1 млн. кв. м житла в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістів повідомив міністр регіонального розвитку і будівництва України Василь КУЙБІДА.

Він нагадав, що згідно з тимчасовим порядком введення в експлуатацію об`єктів самовільного будівництва, самовільно споруджені об`єкти на земельних ділянках, що належать особі, яка вела будівництво, можуть бути введені в експлуатацію за умови, що вони побудовані до 2008 року.

«За нашими підрахунками до кінця року можна було б ввести близько 1 млн. кв. м житла таким чином. Але йдеться про житло, побудоване не 2009 року, а в минулі роки», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів (постановою № 1035 від 9 вересня 2009 р.) затвердив тимчасовий порядок прийняття в експлуатацію приватних житлових будинків садибного типу, побудованих без дозволу на виконання будівельних робіт.

Згідно з документом, всі приватні будинки садибного типу, побудовані без дозволу в період з 5 серпня 1992 року до 1 січня 2008 року, можуть бути прийняті в експлуатацію органами Держархбудінспекції на підставі відповідної заяви від фізичної особи, що побудувала об`єкт, до 31 грудня 2010 року.