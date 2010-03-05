Янукович: ми приїхали до Москви, розуміючи, що 5 років були втрачені

Минулі 5 років були втрачені у російсько-українських відносинах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив на зустрічі з прем`єр-міністром Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ.

«Ми приїхали до Москви, розуміючи, що минулі 5 років були втрачені в наших взаєминах. Багато галузей промисловості і в цілому економіки України і Росії від цього постраждали», - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Він також зазначив, що в останні два роки на економічний спад в обох країнах ще об`єктивно вплинула світова фінансова криза.

«На відміну від Росії, економіка України набагато жорсткіше впала. Падіння внутрішнього валового продукту в Україні у два рази вище, ніж в Росії», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, найбільші втрати спостерігалися у тих напрямках, де у двох країн найбільша кооперація. «Ми також добре розуміємо, що є й вихід з цієї ситуації. І він полягає в тому, наскільки ми успішно будемо взаємодіяти», - сказав він.

В. ЯНУКОВИЧ також упевнений, що фінансово-економічна криза, яка вплинула на ситуацію в Україні і в Росії відкрила «нам очі» і підняла ціну спільної праці. «Розуміння цього питання зросло і в українського, і в російського народу. Ми не могли до цього і припустити, що таке може статися в наших відносинах, як сталося в останні п`ять років», - заявив він, додавши, що «ми перевернули цю сторінку».

«Люди під час виборчої кампанії задавали прості запитання, лаяли усіх політиків і говорили: не заважайте нам, народам Росії й України, жити», - сказав В. ЯНУКОВИЧ.