Медведєв і Янукович про літаки, короткозорість і конкуренцію
«Тема кооперації зберігає актуальність»
Президенти України і Росії домовилися про поглиблення співпраці в авіаційній промисловості.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ на спільній з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ прес-конференції в Кремлі.
«Тема кооперації авіаційних підприємств двох країн зберігає свою актуальність», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.
Він підкреслив, що країни мають спільні авіаційні проекти, зокрема Ан-70.
За словами Президента РФ, підприємства обох країн зберігають технологічні зв`язки, і потрібно зробити все, щоб вони не були зруйновані через політичну короткозорість керівництва і внаслідок конкуренції з третіми країнами.
Д.МЕДВЕДЄВ також зазначив, що зберігається співпраця в космічній галузі.