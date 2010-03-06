Медведєв і Янукович про літаки, короткозорість і конкуренцію

05:21, 06 березня 2010
Суспільство
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«Тема кооперації зберігає актуальність»

Президенти України і Росії домовилися про поглиблення співпраці в авіаційній промисловості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ на спільній з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ прес-конференції в Кремлі.

«Тема кооперації авіаційних підприємств двох країн зберігає свою актуальність», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він підкреслив, що країни мають спільні авіаційні проекти, зокрема Ан-70.

За словами Президента РФ, підприємства обох країн зберігають технологічні зв`язки, і потрібно зробити все, щоб вони не були зруйновані через політичну короткозорість керівництва і внаслідок конкуренції з третіми країнами.

Д.МЕДВЕДЄВ також зазначив, що зберігається співпраця в космічній галузі.

 

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