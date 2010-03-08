На Донеччині жінки переважають чоловіків за рівнем освіти

У Донецькій області сьогодні жінки становлять 54,6% населення регіону, або на 1 тисячу жінок припадає 831 чоловік.

Про це повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики Донецької області. Згідно з повідомленням, тривалість життя жінок у регіоні в середньому становить 73 роки, що на 13 років більше від тривалості життя чоловіків. Загальна чисельність населення Донецької області на початок 2010 року становила 4 млн. 466,7 тис. людей.

Статистики відзначили, що жінки є економічно активною частиною суспільства і становлять більш як половину (52%) всіх працюють в економіці області. Серед зайнятих в індустрії жінок, щоправда, менше (38%), зате в легкій і харчовій промисловості їх частка становить відповідно 80 і 60%. Прекрасна половина традиційно переважає серед працівників культури, освіти і охорони здоров`я, де їх питома вага становить від 74 до 86%.

Жінки в Донецькому регіоні становлять більш як половину (52%) науковців області. Щоправда, серед учених вищої кваліфікації частка жінок менша. На них припадає 46% загальної кількості кандидатів наук і 21% – докторів наук.

Жінки успішно працюють також в органах державного управління – 75%, в установах пошти і зв`язку – 70%, юстиції і правосуддя – 69%, у сфері інформатизації – 59%. Серед банківських службовців їх налічується 71%, стільки ж – у роздрібній торгівлі. А серед тих, хто підрахував усі ці показники, жінок ще більше – в статистичних органах області їх частка становить 95%.

В облстатуправлінні констатували, що, попри те, що жінки і чоловіки одержують у нас в країні рівну оплату за однакову роботу, середньомісячна заробітна плата зайнятих в економіці області жінок за 2009 рік становить 1650 грн., що майже на 1 тис. грн., або на 37% менше від середньої зарплати чоловіків. Пов`язано це із структурними відмінностями зайнятості чоловіків і жінок за видами діяльності. Питома вага жінок вища в галузях з низьким рівнем оплати праці, а в промисловості, будівництві, на транспорті багато професій з вищим заробітком традиційно є суто чоловічими. До того ж через різні причини жінкам не завжди вдається досягати у своїй кар`єрі верхніх сходинок.

Статистики з жалем відзначають, що жінки частіше, ніж чоловіки схильні до ризику втратити роботу. Серед офіційно зареєстрованих в області безробітних 60% – жінки. Якщо в загальній чисельності прийнятих в 2009 році на роботу питома вага жінок становила 39%, то серед звільнених за скороченням штатів – 50%.

Водночас в облстатуправлінні наголосили, що жінки в Донецькій області не поступаються чоловікам за рівнем освіти, а в багатьох випадках і переважають їх. Серед жінок, зайнятих в економіці області, частка дипломованих фахівців становить 59%, а в загальній чисельності чоловіків – 44%. При цьому повну вищу освіту мають більш як чверть працюючих жінок і п`ята частина – чоловіки.

Із загального числа студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації цього навчального року на прекрасну стать припадає 57%. Серед аспірантів питома вага жінок дорівнює 63%, докторантів – 48%.