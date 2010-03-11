"Київ Модерн Балет" привезе свою виставу до Москви

У рамках позаконкурсної програми фестивалю «Золота Маска» «Маска плюс», де представлені кращі вистави театрів країн СНД, український театр сучасної хореографії «Київ Модерн Балет» покаже свою виставу «Лускунчик».

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у РФ у Міждержавному фонді гуманітарної співпраці держав - учасниць СНД (МФГС), позаконкурсна програма фестивалю відкриється завтра виставою Нового Ризького театру (Латвія) «Тонкі благородні гази».

«Підтримка талантів у театральній сфері є одним із важливих напрямів діяльності фонду. З кожним днем театр країн Співдружності все більш помітний, і знайомство з театральним мистецтвом наших сусідів набуває все більшого інтересу у публіки, зокрема, й у вимогливої московської. Тому приїзд труп країн СНД до Москви стає помітною подією в театральному житті російської столиці», - сказав виконавчий директор МФГС Армен СМБАТЯН.

Цього року в рамках позаконкурсної програми представлені Державний Ляльковий Театр ім О.Туманяна (Вірменія, спектакль "Казка, що впала з небес"), Танець сучасної хореографії "D.O.Z.S.K.I." (Білорусь, "Зрілість/Камінь, ножиці, папір/У долині долі/Зима"), Театр танцю "Каракулі" (Білорусь, "Весіллячко"), Латвійська Національна опера ("Пісочна людина"), Новий Ризький театр (Латвія, "Тонкі благородні гази"), Київ Модерн Балет (Україна, "Лускунчик"), а також ряд російських театрів, таких як Театр драми ім. М. Горького (Самара, "Сонечка повертаються на землю"), ТЮГ ім. Ю.П. Кисельова (Саратов, "Наталчина мрія"), Театр драми ім. Х.Намсараєва (Улан-Уде, "Шлях до прояснення"), Національний молодіжний театр імені Мустая Каріма (Уфа, "Ночувала хмаринка золота"), Театр драми (Омськ, "Гравці") Театр АХЕ (Санкт-Петербург, "Безперервна крива") і майстерня Г.Козлова (Санкт-Петербург, "Ідіот").

При виборі учасників "Маски Плюс" її організатори спиралися на думку членів Експертних рад "Золотої Маски" і рекомендації театральних критиків.

У 2009 році в "Масці плюс" брали участь 8 театральних колективів з Вірменії, Білорусі, Казахстану, Узбекистану і України. За підрахунками організаторів, 15 показів спектаклів відвідали більше 5 тис. глядачів.

МФГС надає підтримку позаконкурсній програмі «Маска Плюс» з моменту створення в 2009 році.

Як повідомляв УНІАН, український колектив вже вдруге приїжджає на фестиваль до Москви. У березні 2009 року "Київ Модерн Балет" відкривав фестиваль "Маска плюс". В один вечір увазі глядачів було представлено дві вистави - "Дощ" на музику народів світу і "Болеро" Моріса Равеля.

***Проект «Маска Плюс» - перша спроба проведення великої позаконкурсної програми фестивалю «Золота Маска», не обмеженого жорстким регламентом і суворими естетичними вимогами, які висуваються до основного списку номінантів «Золотої Маски». На «Маску Плюс» відібрані нестандартні вистави з країн СНД і Балтії.