Янукович призначив першого заступника голови СБУ

Володимир Хімей очолював департамент

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом № 305/2010 призначив Володимира ХІМЕЯ першим заступником голови Служби безпеки України. Документ розміщено на офіційному сайті глави держави. Іншим своїм указом № 304/2010 В.ЯНУКОВИЧ звільнив В.ХІМЕЯ з посади начальника Департаменту оперативно-технічних заходів Служби безпеки України.

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