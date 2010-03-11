Янукович призначив першого заступника голови СБУ
21:04, 11 березня 2010Суспільство
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Володимир Хімей очолював департамент
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом № 305/2010 призначив Володимира ХІМЕЯ першим заступником голови Служби безпеки України.
Документ розміщено на офіційному сайті глави держави.
Іншим своїм указом № 304/2010 В.ЯНУКОВИЧ звільнив В.ХІМЕЯ з посади начальника Департаменту оперативно-технічних заходів Служби безпеки України.
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