Янукович хоче повернути торговельні місії до складу МЗС

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ хоче повернути торговельні місії до складу Міністерства закордонних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у своєму виступі, представляючи колективу МЗС нового керівника Костянтина ГРИЩЕНКА.

«Я вже сказав новому прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ, що ми торговельні місії будемо повертати з Міністерства економіки у склад Міністерства закордонних справ», - сказав Президент. За його словами, це буде зроблено найближчим часом.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що завтра в нього відбудеться зустріч з урядовцями, у ході якої він офіційно поставить це завдання і сподівається, що уряд його підтримає.

«Ми обговорювали це питання з Петром Олексійовичем (ПОРОШЕНКОМ). Він також вважає, що не можна, щоб під одним дахом у посольствах, умовно кажучи, сиділи різні відомства. Треба, щоб посли займалися торговельно-економічними питаннями, приділяли цьому достатню увагу і мали додаткові важелі впливу», - сказав Президент.

Він також зазначив, що економічний напрямок буде посилюватись у роботі МЗС.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що поставив завдання «виписати по кожній міждержавній комісії усі питання, які не виконуються». За словами В.ЯНУКОВИЧА, перше завдання для уряду, зокрема, МЗС, полягатиме у тому, щоб виправити цю ситуацію.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що на майбутнє Україна не повинна брати на себе завдання, які не здатна виконувати. Тобто, за його словами, «грати у політику не можна за рахунок довіри до держави».

Президент також зазначив, що європейська інтеграція буде займати найважливіше місце у зовнішній політиці України, як і відновлення відносин з Росією, і розвиток стратегічних відносин із США.

Також, за його словами, буде приділятись велика увага енергетичним питанням. За словами В.ЯНУКОВИЧА, до цих питань Україна підходитиме з урахуванням своїх можливостей і національних інтересів. «Поступово ми вийдемо на ту диверсифікацію, про яку багато казали, але мало чого зробили», - сказав він.

За словами Президента, підвищення рівня енергетичної безпеки буде також одним із завдань роботи нового уряду.