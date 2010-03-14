Тиждень французької культури починається в Луганську

У Луганську 15 березня розпочинається Тиждень французької культури.

Як передає кореспондент УНІАН, у рамках Тижня заплановані майстер-класи для викладачів французької мови, міжнародний конкурс аматорів французької мови, концерт французьких виконавців, кінофестиваль франкомовних фільмів. Завершиться Тиждень "Вечорами французького кіно".

Як розповів під час прес-конференції, присвяченої відкриттю Тижня франкофонії в Луганську, координатор Альянс Франсез в Україні при Посольстві Франції в Україні Олівьє ОРТИЗ, на сьогодні до складу франкомовного співтовариства входять 56 держав членів Міжнародної Організації Франкофонії, а також 14 країн-спостерігачів. Україна - одна з країн-спостерігачів, що є першим кроком для того, щоб стати членом МОФ.

За словами О.ОРТИЗА в Україні, і зокрема в Луганській області, зростаэ кількість іноземних студентів, у тому числі франкомовних. Він зазначив, що мета організації - не просто підтримувати французьку мову в багатьох країнах світу, але й допомагати їм розвивати їхні мови і культури.

Так, у рамках Французького Тижня в Луганську, жителі міста й області зможуть познайомитися з багатьма франкомовними культурами, їхніми традиціями.