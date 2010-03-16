Полохало: законодавство в сфері освіти дуже застаріле

Комітет Верховної Ради з питань освіти та науки наполягає на ухваленні закону про незалежне зовнішнє оцінювання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції голова профільного комітету ВР Володимир ПОЛОХАЛО.

Він зазначив, що після неприйняття Верховною Радою закону про незалежне зовнішнє оцінювання його автори доопрацювали цей документ. На думку В.ПОЛОХАЛО, у ВР можна знайти 226 голосів для прийняття цього закону. Він повідомив, що було враховано багато пропозицій, зокрема, про врахування атестату абітурієнта при вступі до вищого навчального закладу.

«Хочу звернутися до пана ЯНУКОВИЧА та до СЕМИНОЖЕНКА не робити хаос в цій сфері», - зазначив В.ПОЛОХАЛО.

Він повідомив, що найближчим часом у ВР буде зареєстровано законопроект про вищу освіту в Україні, який, зокрема, готувався протягом двох років. В.ПОЛОХАЛО зазначив, що українське законодавство в сфері освіти дуже застаріле і потребує радикальних змін.

На думку народного депутата, пріоритетом вищої освіти має бути рівний доступ усіх молодих людей до вищої освіти, що, на його думку, забезпечується зовнішнім незалежним оцінюванням.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня 2009 року ВР прийняла у першому читанні проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань запровадження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти і встановлення відповідальності за порушення порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань та використання його результатів".

Метою законопроекту є унормування правовідносин у сфері незалежного оцінювання рівня знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів та здійснення прийому до вищих навчальних закладів на конкурсній основі відповідно до рівня знань і здібностей незалежно від форми власності навчального закладу та джерел оплати за навчання.