Венесуела постачатиме нафту до Білорусі

Президент Білорусії Олександр Лукашенко під час візиту до Каракаса домовився зі своїм венесуельським колегою Уго Чавесом про розвиток співпраці в нафтопереробній сфері, передає Лента.ру з посиланням на Associated Press.

Згідно із досягнутою за підсумками зустрічі угодою, Венесуела постачатиме Мінську 80 тисяч баррелів нафти на день. Венесуельська сировина надходитиме на нафтопереробні заводи Білорусі, а потім спільно реалізовуватиметься на європейському ринку.

Чавес назвав результат переговорів важливим кроком на шляху зміцнення дружніх відносин між двома державами. Він також заявив, що співпраця з Білоруссю дасть змогу диверсифікувати сировинний експорт Венесуели і відкриє їй шлях на європейські ринки.