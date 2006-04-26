У зіткненні з МАЗом у Донецьку загинули четверо

У Донецьку на перехресті вулиць Артемівська та маршала Жукова внаслідок зіткнення легкового автомобілів "КІА" з вантажним автомобілем "МАЗ-5429" загинуло 4 особи та 1 особу у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні міста.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, за фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Донецькій області.