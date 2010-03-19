Експерт: ініціативи Міносвіти додають навантаження вступникам

Пропоновані нинішнім керівництвом міністерства освіти та науки зміни правил вступу до вузів створять додаткове навантаження на вступників. Таку думку в інтерв’ю УНІАН висловила перший директор Українського центру оцінювання якості освіти Лілія ГРИНЕВИЧ.

За її словами, тепер крім тестів вступникам ще доведеться складати додаткові вступні іспити. «Чомусь ніхто не думає про дітей, про те, як на них відіб’ються ці зміни», - зазначила вона.

За словами Л.Гриневич, замість того, аби вдосконалювати існуючу систему тестування, нинішнє керівництво міністерства освіти пішло шляхом переведення цієї системи під своє ручне управління. Таким чином, на думку Л.Гриневич, був зроблений «крок назад».