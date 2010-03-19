Донецьк хоче здобути бренд «ділової столиці» України

Донецьк претендує на звання «ділової столиці України». Як сподіваються автори ініціативи, це допомогло б створити привабливий міжнародний імідж та залучити інвестиції. Цю тему обговорять 19 березня міжнародні експерти.

Йдеться про новий бренд, з яким Донецьк має асоціюватися в Україні і на міжнародному рівні, сказав в інтерв’ю «Німецькій хвилі» один з учасників проекту, директор консалтингової ліги Донбасу Борис Дудка.

Регіон має величезні промислові підприємства, але застарілі технології. Звичайно, що від старого бренду «місто шахтарів» треба відмовлятися, бо він вже економічно не працює. Але це цілком закономірний процес, зазначив Дудка. Світова практика свідчить, що зміна брендів час від часу дає великий економічний ефект.

Україна не має багатого досвіду в цьому питанні. Тому до роботи залучатимуться як вітчизняні фахівці, так і експерти з різних країн, додав учасник проекту.

За останні роки Донецьк став важливим осередком економічної влади в Україні, а з приходом нового президента держави – представника Донеччини – регіональна еліта отримала доступ до влади політичної. Тому цілком зрозумілі амбітні наміри формалізувати статус «ділової столиці», сказала віце-президент української PR–Ліги Олена Дерев’янко.

Утім, на її думку, конкурувати з Донецьком в цьому плані можуть і Дніпропетровськ, і Харків. Крім того, західному інвестору на карті України найбільше відомий Київ, який, в свою чергу, претендує на статус «ділової столиці Східної Європи». Тому зусилля Донецька в цьому напрямку можуть зіткнутися з певними бар’єрами, вважає Деревянко.