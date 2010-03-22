У Севастополі 29-річному чоловіку снарядом відірвало ноги

У Севастополі через необережне поводження з вибухонебезпечним предметом тяжко поранено 29-річного чоловіка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у м. Севастополі, нещасний випадок стався 21 березня о 15.30 по пр. Перемоги.

Найімовірніше, вибухнув артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни. Постраждалий чоловік був доставлений у 1-шу міську лікарню з діагнозом: травматична ампутація нижніх кінцівок, опіки обличчя і очей.