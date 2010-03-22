«Мерседес» на смерть збив двох людей на зупинці

У Кіровограді 29-річний водій автомобіля «Мерседес-Бенц» не впорався з керуванням і на смерть збив двох пішоходів, які знаходились на зупинці громадського транспорту.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС в області, працівники якого залучались до ліквідації наслідків аварії.

За інформацією прес-служби УДАІ в Кіровоградській області, ДТП сталось 20 березня. Водій «Мерседесу» не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги, скоїв наїзд на двох пішоходів, після чого авто перекинулося. У результаті пішоходи загинули на місці пригоди (жінка 1947 р.н., чоловік 1978 р.н.).

20-річний пасажир автомобіля отримав численні ушкодження та був доставлений до реанімаційного відділення Кіровоградської обласної лікарні.

Причини ДТП з’ясовуються.