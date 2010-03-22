На 5 років засуджено екс-керівників Хмельницької АЕС

Апеляційний суд Хмельницької області визнав винними трьох осіб, які раніше обіймали керівні посади у відокремленому підприємстві (ВП) “Хмельницька атомна електростанція”, у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (“зловживання службовим становищем”).

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі Управління СБУ у Хмельницькій області.

За інформацією прес-центру, вироком суду кожного із зловмисників засуджено до 5 років позбавлення волі та з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з використанням організаційно-розпорядчих функцій.

У ході розслідування кримінальної справи, яка була у провадженні УСБУ у Хмельницькій області з 2000 року, з’ясовано, що троє екс-працівників ХАЕС спільно з трьома громадянами Молдови шляхом підробки офіційних документів заволоділи обладнанням та устаткуванням ХАЕС. Це обладнання зберігалося на складах електростанції і призначалося для добудови енергоблоку №3.

Загалом для ХАЕС повернуто товарно-матеріальні цінності на суму 139,4 млн. грн., які були речовими доказами у цій кримінальній справі.