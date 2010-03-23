До 200-річчя вперше видано Повне зібрання творів Гоголя

У Київському музеї російського мистецтва (вул. Терещенківська, 9) 25 березня о 18.00 відбудеться презентація першого в історії літератури повного зібрання творів та листів Миколи Гоголя в 17-ти томах.

Як повідомили УНІАН у благодійному фонді «Богуслав», 17-томник видано спільно з видавництвом Московської патріархії на честь 200-ліття від дня народження великого письменника.

«Видання є спільним російсько-українським проектом і покликано служити як християнській просвіті людей, так і єднанню слов`янських народів», - зазначили у благодійному фонді.

За словами організаторів заходу, під час презентації предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Володимир вручить унікальне зібрання творів власникам іменних сертифікатів.

У презентації візьмуть участь представники Посольства Російської Федерації в Україні, духовенство, державні та громадські діячі, народні депутати, відомі вчені, українські та російські літературознавці.

Присутні зможуть ознайомитись з унікальними експонатами приватних колекцій, присвячених М.Гоголю.

Крім того, на честь події буде представлено унікальні роботи з колекції «Сорочинський ярмарок» класичного ювелірного дому «Лобортас».

Всі кошти від реалізації ексклюзивного видання видавці обіцяють спрямувати на будівництво Духовно-просвітницького центру, скверу та будинку для людей похилого віку навпроти храмового комплексу Свято-Макаріївської церкви у Шевченківському районі Києва.