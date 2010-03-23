АМК розслідує близько 40 справ на ринку бензинів
"У державі має бути створена єдина система"
Антимонопольний комітет України порушив близько 40 справ на ринку бензинів, за якими органи АМК проводять розслідування на місцях.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у Вінниці виконуючий обов`язки голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.
За його словами, минулого року лише на ринку бензину АМК виявив 62 антиконкурентних змови із 308, які в цілому було виявлено в Україні. «Це небувала цифра для Європи, і це незважаючи на те, що АМК фактично залишався наодинці з цією проблемою», – сказав О.МЕЛЬНИЧЕНКО.
При цьому він зазначив, що «жодного обгрунтованого звернення міністра з посиланням на докази, жодного необхідного матеріалу правоохоронних органів, незважаючи на всі підписані нами листи до правоохоронних органів, ми не одержали».
На його думку, в державі має бути створена єдина система контролю над стратегічними і соціально важливими ринками. «На ринку бензину ми й надалі розслідуватимемо справи, але ми чекаємо відповідної реакції і з боку галузевих міністерств», – сказав в.о. голови АМК.
За словами О.МЕЛЬНИЧЕНКА, кілька днів тому у нього відбулася телефонна розмова з міністром палива і енергетики Юрієм БОЙКОМ, під час якої вони досягли повного взаєморозуміння щодо того, що треба робити надалі.
Він пояснив, що комітет розслідує справу, може покарати суб`єктів господарювання і, якщо ціна економічно не обгрунтована – ставити питання про її зниження. «Але оперативні рішення ухвалюються у сфері відповідного міністерства», – наголосив О.МЕЛЬНИЧЕНКО.