Кабмін затвердив базовий норматив відрахування прибутку

Кабінет Міністрів України затвердив базовий норматив відрахування прибутку для підприємств з державною часткою за підсумками 2009 року на рівні 30%.

Про це йдеться у постанові Кабміну № 274 від 22 березня п.р., текст якої оприлюднено на урядовому порталі.

Згідно з документом, уряд доручив Фонду державного майна України (ФДМ), міністерствам та іншим відомствам у разі невиплати дивідендів на держчастку до 1 липня п.р. вжити заходів для розірвання контрактів з керівниками таких підприємств.

Також Кабмін доручив ФДМ довести інформацію про затверджений норматив до суб`єктів управління корпоративними правами держави. Крім того, уряд уповноважив Фонд надавати офіційні роз`яснення з питань застосування базового нормативу.