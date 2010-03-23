"Кривбасзалізрудком" вимагає перевірити діяльність ВАТ "Суха Балка"

ВАТ «Кривбасзалізрудком» заявляє про незаконні дії ВАТ «Суха Балка» і просить Генеральну прокуратуру і Службу безпеки України здійснити перевірку.

Про це йдеться в заяві ВАТ «Кривбасзалізрудком» до ГПУ, СБУ, Міністерства транспорту і зв`язку України, ГП «Укрзалізниця» та голові Дніпропетровської облдержадміністрації, копія якої передана УНІАН.

Як наголошується в заяві, нині ВАТ «Суха Балка» штучно створило і посилено нагнітає конфлікт з ВАТ «Кривбасзалізрудком», який базується на відверто помилкових обгрунтуваннях, що полягають в наступному, - нібито ВАТ «Кривбасзалізрудком» незаконно перешкоджає ВАТ «Суха Балка» у використанні залізничних колій...». За інформацією ВАТ «Кривбасзалізрудком», «конфлікт, що продовжує загострюватися, був штучно створений ВАТ «Суха Балка» виключно з метою виправдання в очах держорганів і громадськості своїх дій, а також досягнення корисливої мети шляхом залучення державних органів, зокрема підрозділів ГП «Укрзалізниця».

Автори заяви зазначають, що ВАТ «Кривбасзалізрудком» і ВАТ «Суха Балка» донедавна були давніми партнерами і взаємовигідно співпрацювали. При цьому ВАТ «Кривбасзалізрудком» належить кілька об`єктів майна, що ввійшло до статутного фонду підприємства під час його корпоратизації, які розташовані на території гірського відведення ВАТ «Суха Балка». Зокрема, серед зазначеного майна знаходяться і залізничні колії, стрілочні переведення, будівлі і споруди, задіяні в технологічному процесі з обслуговування господарської діяльності ВАТ «Суха Балка».

«Починаючи з 2008 року, ВАТ «Суха Балка» веде діяльність, спрямовану на створення системи залізничного транспортного обслуговування з метою виключення з неї ВАТ «Кривбасзалізрудком». На жаль, в рамках цього ВАТ «Суха Балка» узяла курс на протиправне знищення майна ВАТ «Кривбасзалізрудком», - йдеться в заяві.

На думку авторів заяви, причини таких дії ВАТ «Суха Балка» полягають в тому, що запланована ВАТ «Суха Балка» реконструкція системи транспортного обслуговування передбачає демонтаж усіх шляхів «Кривбасзалізрудкому» на всіх проммайданчиках шахт, а також заміну вантажного устаткування, систем управління, пристроїв СЦБ і зв`язку.

«Кривбасзалізрудком» заявляє, що ВАТ «Суха Балка» «веде інтенсивне будівництво нових залізничних колій з пошкодженням, а в деяких випадках і зі знищенням майна ВАТ «Кривбасзалізрудком». Також ВАТ «Суха Балка» проводить розчищення територій, що вже призвело до вирубки «величезного масиву зелених насаджень, які забезпечували так званий «екологічний буфер» між пилотворними відвалами промислової і житлової зон міста Кривий Ріг, що тягне різке погіршення і без того непростої екологічної обстановки в місті», наголошується в документі.

«Зазначені протиправні дії ВАТ «Суха Балка» виконуються без відома і згоди з ВАТ «Кривбасзалізрудком» як законним власником колій». На думку авторів заяви, «саме відсутність будь-яких законних дозволів на роботи спонукало ВАТ «Суха Балка» на штучне створення конфліктної ситуації з ВАТ «Кривбасзалізрудком». Як привід для генерування і подальшого нагнітання цього конфлікту ВАТ «Суха Балка» використала природне зношення залізничного полотна ВАТ «Кривбасзалізрудком».

Автори заяви зазначають, що на початку лютого на залізничних коліях, які належать ВАТ «Кривбасзалізрудком», було виявлене граничне зношення металевих частин, у зв`язку з чим стрілочні переведення були закриті для руху рухомого складу. Нині ВАТ «Кривбасзалізрудком» вживає всіх заходів для швидкого усунення причин, які становлять загрозу безпеці руху, для придбання і заміни деталей залізничної колії, які прийшли в непридатність.

Але, переконані автори документа, «ВАТ «Суха Балка» не вигідно і не цікаво, щоб ВАТ «Кривбасзалізрудком» виконав ремонт, їм необхідно переконати державні органи і громадськість у тому, що ВАТ «Кривбасзалізрудком» нібито порушує їх права, «утискує робітників» ВАТ «Суха Балка». «...Керівники цього ВАТ чудово розуміють, що у встановленому законом порядку вони необхідні дозволи не одержать, але за наявності створеного інформаційного поля, коли права ВАТ «Суха Балка» нібито порушуються, можна «під шумок» забезпечити підписання подібних документів...».

Звертаючись до правоохоронців, автори заяви наголошують, що «вказані дії і прийняті нами заходи ... спровокували надходження останнім часом на адресу керівників і співробітників ВАТ «Кривбасзалізрудком» постійних погроз від керівників залізниці, правоохоронних органів і прокуратури, які під страхом притягнення до кримінальної відповідальності, позбавлення волі і навіть позбавлення нашого підприємства ліцензії на право здійснення перевезень залізничним транспортом, примушують надати можливість ДП «Придніпровська залізниця» вивозити продукцію ВАТ «Суха Балка».

За інформацією керівництва ВАТ «Кривбасзалізрудком», «з 17 по 19 березня 2010 року включно наше підприємство відвідали більше 10 представників інспектуючих організацій. Під час здійснених ними комісійних виїздів на місце знаходження залізничних колій власності ВАТ «Кривбасзалізрудком», перевіряльники всіляко ігнорували факт масштабного будівництва, яке веде ВАТ «Суха Балка». Такі факти, на нашу думку свідчать про наявність у діях перевіряльників ознак корупції на користь ВАТ «Суха Балка».

Як зазначають автори заяви, «з кожним днем дії ВАТ «Суха Балка» набувають дедалі більш загрозливого щодо життя і здоров`я людей характеру»: було здійснене «багаторазове пошкодження (шляхом порізу) більш як 35 метрів рейок залізничної колії» власності ВАТ «Кривбасзалізрудком», чим підприємству завдано шкоди в розмірі майже 65 тис. грн.; на рейках створюються перешкоди для руху потягів, що може призвести до сходу рухомого складу з рейок і загрожувати здоров`ю людей. «Характер скоєних дій свідчить про їх навмисність і спрямованість на приведення залізничних колій сполучення в непридатний для експлуатації стан...».

У цих діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 277 Кримінального кодексу України - навмисне руйнування або пошкодження шляхів сполучення, споруд на них, рухомого складу або суден, засобів зв`язку або сигналізації, а також інші дії, спрямовані на приведення зазначених предметів у непридатний для експлуатації стан.

У зв`язку з викладеним вище, автори заяви просять «здійснити перевірку законності будівництва, яке виконує ВАТ «Суха Балка», наявності та правомірності видачі ВАТ «Суха Балка» дозволів на право ведення дослідницьких і будівельних робіт на залізничних коліях ВАТ «Кривбасзалізрудком».

Здійснити перевірку діяльності співробітників ДП «Укрзалізніця», ДП «Придніпровська залізниця», які не перешкоджають протиправній діяльності ВАТ «Суха Балка».

Вжити заходів до встановлення винних осіб і зупинити незаконну діяльність.

Встановити і притягти до кримінальної відповідальності осіб, винних у навмисному пошкодженні залізничних колій сполучення, які є власністю ВАТ «Кривбасзалізрудком».