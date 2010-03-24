«Газ України» прикручуватиме газ теплокомуненерго за борги
Доручення Нафтогазу
ДК «Газ України», на виконання доручення НАК «Нафтогаз України», обмежуватиме газопостачання підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ), які нагромадили значну заборгованість за спожитий природний газ і не надали ДК «Газ України» графіків її погашення.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України».
У повідомленні наголошується, що рішення про обмеження газопостачання ухвалюється за підсумками нарад, які проводяться фахівцями ДК «Газ України» з керівниками підприємств ТКЕ-боржників і місцевих органів влади, з метою приведення споживання природного газу підприємствами ТКЕ до рівня підтверджених ресурсів, а також забезпечення повних і своєчасних розрахунків за спожитий енергоресурс.
Станом на 23 березня 2010 року наради проведені з представниками місцевих органів влади і підприємств ТКЕ Житомирської, Черкаської, Чернігівської, Вінницької, Сумської, Кіровоградської, Одеської, Рівненської, Київської областей і міста Києва.
Прийнято рішення про обмеження газопостачання підприємств комунальної теплоенергетики, які не дотримуються дисципліни газоспоживання, нарощують заборгованість за спожитий природний газ і не надали ДК «Газ України» затверджених графіків погашення заборгованості.
Це, зокрема, КП «Теплопостачання міста Одеси», ВАТ «Одеська ТЕЦ», КП «Житомиртеплоенерго», ЗАТ «Тепловоденергія» (місто Кам`янець-Подільський), КП «Бердичівтеплоенерго», КП «Васильківтепломережа», КПП «Теплоенергопостач» (місто Ірпінь), КП «Малинтеплоенерго», ПКПП «Теплокомунсервіс» (місто Ірпінь), КП «Біловодськтепло» (Луганська обл.), «Березаньтепломережа» (Київська обл.), КП «Теплосервіс» (місто Коростишів).
ДК «Газ України» й надалі вживатиме заходів із забезпечення повної оплати підприємствами ТКЕ вартості спожитого природного газу, зміцнення дисципліни розрахунків за газ, йдеться в повідомленні.
Також компанія відзначає, що значна заборгованість підприємств ТКЕ за природний газ ускладнює акумуляцію НАК «Нафтогаз України» коштів для своєчасних і повних розрахунків за імпортований природний газ.
Довідка УНІАН. Борг підприємств ТКЕ перед ДК «Газ України» за газ, спожитий в опалювальному сезоні 2009-2010 рр. (з 01.10.1009), становить 4,22 млрд. грн., а рівень їх розрахунків - 52%. Також значною є заборгованість за природний газ, спожитий минулого опалювального сезону 2008-2009 рр. (борг - 1,98 млрд. грн., рівень розрахунків - 78%). Крім того, АЕК «Київенерго» заборговувала за спожитий в 2009-2010 рр. природний газ 1,95 млрд. грн. (рівень оплати в 2010 р. - 39%).
Згідно з положенням статті 13 Закону України «Про теплопостачання» відповідальність за теплопостачання покладено на органи місцевого самоврядування.
Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. №1729 імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.