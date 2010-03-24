«Газ України» прикручуватиме газ теплокомуненерго за борги

ДК «Газ України», на виконання доручення НАК «Нафтогаз України», обмежуватиме газопостачання підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ), які нагромадили значну заборгованість за спожитий природний газ і не надали ДК «Газ України» графіків її погашення.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України».

У повідомленні наголошується, що рішення про обмеження газопостачання ухвалюється за підсумками нарад, які проводяться фахівцями ДК «Газ України» з керівниками підприємств ТКЕ-боржників і місцевих органів влади, з метою приведення споживання природного газу підприємствами ТКЕ до рівня підтверджених ресурсів, а також забезпечення повних і своєчасних розрахунків за спожитий енергоресурс.

Станом на 23 березня 2010 року наради проведені з представниками місцевих органів влади і підприємств ТКЕ Житомирської, Черкаської, Чернігівської, Вінницької, Сумської, Кіровоградської, Одеської, Рівненської, Київської областей і міста Києва.

Прийнято рішення про обмеження газопостачання підприємств комунальної теплоенергетики, які не дотримуються дисципліни газоспоживання, нарощують заборгованість за спожитий природний газ і не надали ДК «Газ України» затверджених графіків погашення заборгованості.

Це, зокрема, КП «Теплопостачання міста Одеси», ВАТ «Одеська ТЕЦ», КП «Житомиртеплоенерго», ЗАТ «Тепловоденергія» (місто Кам`янець-Подільський), КП «Бердичівтеплоенерго», КП «Васильківтепломережа», КПП «Теплоенергопостач» (місто Ірпінь), КП «Малинтеплоенерго», ПКПП «Теплокомунсервіс» (місто Ірпінь), КП «Біловодськтепло» (Луганська обл.), «Березаньтепломережа» (Київська обл.), КП «Теплосервіс» (місто Коростишів).

ДК «Газ України» й надалі вживатиме заходів із забезпечення повної оплати підприємствами ТКЕ вартості спожитого природного газу, зміцнення дисципліни розрахунків за газ, йдеться в повідомленні.

Також компанія відзначає, що значна заборгованість підприємств ТКЕ за природний газ ускладнює акумуляцію НАК «Нафтогаз України» коштів для своєчасних і повних розрахунків за імпортований природний газ.

Довідка УНІАН. Борг підприємств ТКЕ перед ДК «Газ України» за газ, спожитий в опалювальному сезоні 2009-2010 рр. (з 01.10.1009), становить 4,22 млрд. грн., а рівень їх розрахунків - 52%. Також значною є заборгованість за природний газ, спожитий минулого опалювального сезону 2008-2009 рр. (борг - 1,98 млрд. грн., рівень розрахунків - 78%). Крім того, АЕК «Київенерго» заборговувала за спожитий в 2009-2010 рр. природний газ 1,95 млрд. грн. (рівень оплати в 2010 р. - 39%).

Згідно з положенням статті 13 Закону України «Про теплопостачання» відповідальність за теплопостачання покладено на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. №1729 імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.