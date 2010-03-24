Суд скасував наказ про підвищенні житлових тарифів у Севастополі

Севастопольський апеляційний адміністративний суд скасував наказ від 21 вересня 2009 року голови міської державної адміністрації, начальника Цивільної оборони Севастополя Сергія КУНІЦИНА про підвищення комунальних тарифів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд ухвалив сьогодні. (УНІАН: відповідно до наказу С.КУНІЦИНА, тарифи на житлово-комунальні послуги в місті підвищилися приблизно в 2,5 разу. Наказ було оскаржено в суді групою жителів міста і міською радою.)

С.КУНІЦИН, коментуючи рішення суду, заявив, що керівництво виконавчої влади міста подасть касацію до Вищого адміністративного суду України.

За його словами, «у будь-якому разі наказ, підписаний мною як начальником Цивільної оборони міста, свою функцію виконав. Я вдячний всім севастопольцям, хто справно платив за новими тарифами. Завдяки громадянській позиції цих городян, ми змогли пройти опалювальний сезон без серйозних зривів. Ми впоралися із завданнями подачі тепла, газу, води, обслуговування житлового фонду міста».

Глава міста висловив жаль, «що суди у нас чомусь не повертають трирічної давнини ціни на бензин, на продукти харчування, не відміняють тарифи, що приймаються централізовано і постійно підвищуються» (востаннє тарифи на ЖКП в місті було підвищено міськрадою влітку 2006 року; останні два роки міськадміністрація кілька разів зверталася до міськради з пропозиціями про підвищення тарифів, на що завжди одержувала відмову - УНІАН).

«Проте, - як сказав С.КУНІЦИН, - не суд, а політичний популізм і бездіяльність депутатського корпусу міста в галузі тарифної політики завдали удару по всьому житлово-комунальному господарству Севастополя». За його твердженням, «місто не зможе сплатити за природний газ, «Севміськводоканал» не зможе оплачувати електроенергію і, швидше за все, рано чи пізно буде відключений від її подачі». Перспектива залишитися без тепла, газу, води і світла - більш ніж реальна, сказав голова МДА.

С.КУНІЦИН упевнений, що ухвалене судове рішення – «сигнал міськраді негайно зайнятися проблемами ЖКГ Севастополя». На його думку, депутати мають невідкладно скликати позачергову сесію і виробити заходи із забезпечення безперебійної роботи ЖКГ, життєдіяльності всього міста. Але для цього депутатам, додав він, «доведеться знайти більш як 400 млн. грн. на дотації комунальникам. Чи знайде міськрада ці кошти? Досі далі розмов про «захист інтересів городян» справа не йшла». На думку С.КУНІЦИНА, «депутатам все ж таки доведеться переглянути старі тарифи».