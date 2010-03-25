США виділили на українську армію 11 мільйонів доларів

Сполучені Штати Америки в рамках програми FMF нададуть Збройним силам України матеріально-технічну допомогу на загальну суму 11 млн. доларів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон ТЕФФТ під час зустрічі з міністром оборони Михайлом ЄЖЕЛЕМ.

“В цьому році американська сторона надасть Збройним силам України матеріально-технічну допомогу на загальну суму 11 млн. дол. в рамках програми FMF”,- сказав Д.ТЕФФТ.

М.ЄЖЕЛЬ привітав таке рішення американської сторони і зазначив, що українське військове відомство докладе максимальних зусиль для ефективного використання цієї допомоги і створить сприятливі умови для спрощення митних і бюрократичних процедур її отримання.

Посол констатував, що США мають міцні і довготривалі відносини з українським оборонним відомством і висловив сподівання, що вони будуть і надалі продовжуватися і розвиватися.

У свою чергу М.ЄЖЕЛЬ зазначив, що вже найближчим часом обом сторонам необхідно буде уважно подивитися і проаналізувати пріоритетність тих заходів двостороннього військового співробітництва, які заплановані на найближчі два роки.

“Питання розвитку оборонного співробітництва із США для нас є дуже важливим”, - підкреслив глава вітчизняного оборонного відомства.

Він навів приклад ефективності двостороннього військового співробітництва при організації та проведенні міжнародних військових навчань “Сі Бриз”, які вже стали традиційними.

“Ці навчання для українського флоту були і залишаються дуже корисними і в цьому напрямку ми обов’язково продовжимо спільну роботу”,- сказав В.ЄЖЕЛЬ.

Він також наголосив, що Сполучені Штати є стратегічним партнером України.

Сторони також обговорили питання необхідності продовження співробітництва в рамках проведення двосторонніх та багатонаціональних навчань. Зокрема, Д.ТЕФФТ висловив сподівання, що вся необхідна законодавча база, яка передбачає організацію і проведення як українсько-американських, так і міжнародних навчань, буде вже найближчим часом належним чином оформлена.

М.ЄЖЕЛЬ у свою чергу запевнив, що в цьому питанні позиція і керівництва держави і Міністерства оборони залишається незмінною – буде продовжено роботу в рамках взятих на себе міжнародних зобов’язань і увесь необхідний пакет документів вже підготовлений.

Крім того, було обговорено питання стану та розвитку двостороннього військового співробітництва між Україною і США. Зокрема щодо виконання Робочого плану співробітництва, заходи якого спрямовані на подальший розвиток Збройних сил України.

М.ЄЖЕЛЬ висловив пропозицію щодо встановлення більш тісних і прямих контактів між командувачами видами Збройних сил України і США і отримав в цьому питанні повну підтримку американської сторони.

Міністр оборони України та Посол США також обговорили питання розширення співпраці в напрямі мовної підготовки військовослужбовців Збройних Сил України.

Сторони висловили переконання, що розвиток двостороннього оборонного співробітництва між Україною і США буде динамічно розвиватися.

FMF – Програма уряду США щодо закордонного військового фінансування.