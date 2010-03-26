Внутрішні війська потрібно збільшити на 5-7 тис. осіб

Командувач Внутрішніх військ МВС України генерал армії Олександр КІХТЕНКО вважає, що кількість особового складу цієї воєнізованої структури треба збільшити на 5-7 тис. осіб, щоб зменшити навантаження на бійців.

Про це він заявив в інтерв’ю УНІАН напередодні чергової річниці з дня створення українських Внутрішніх військ.

"На сьогоднішній день Внутрішні війська нараховують 33 тис. 400 осіб. Мало це чи багато для держави? На мою думку, чисельність можна було б збільшити на 5-7 тисяч", - сказав О.КІХТЕНКО.

Пояснюючи свою позицію, він зауважив, що це дало б змогу зменшити навантаження на особовий склад, "тому що наразі вона значно перевищує норми в півтора-два рази". "Але це - тягар військової служби, підлеглі це розуміють, і ми сьогодні на високому рівні виконуємо покладені на нас завдання. Я вважаю, що це самий великий здобуток, який на сьогоднішній день мають Внутрішні війська", - зазначив командувач.

За словами О.КІХТЕНКА, на сьогодні особовий склад ВВ не лише надає допомогу міліції в охороні громадського порядку. "Практично десь 30% особового складу Внутрішніх військ несе службу з охорони громадського порядку, як самостійно на маршрутах патрулювання, (це – 1500 маршрутів), так і спільно з підрозділами міліції. Наші люди виконують державні завдання, які пов’язані з охороною атомних станцій, перевезенням ядерного палива, охорону особливо важливих державних об’єктів, посольств. Взагалі Внутрішні війська працюють в інтересах 14 міністерств. Тому їхня частка у підтриманні порядку в державі, збереженні майна є значною”, - зазначив він.

Крім того, відзначив О.КІХТЕНКО, Внутрішні війська спільно з міліцією забезпечують охорону порядку під час всіх великих масових заходів, як спортивних, так і культурно-видовищних, політичних. “І те, що на сьогоднішній день немає серйозних проблем під час таких заходів, теж чималою мірою є, повірте мені, заслуга Внутрішніх військ”, - додав він.

Також, за даними О.КІХТЕНКА, Внутрішні війська несуть охорону правопорядку під час курортного сезону. “Більше того, коли є необхідність по “відпрацюванню” криміногенної ситуації в регіонах, завдяки патрулюванню бійців ВВ, вулична злочинність зменшується десь на 30%. Це, вважаю, результат дуже серйозний", - зазначив командувач.

Водночас, порівнюючи функції, завдання та результативність роботи ВВ України, О.КІХТЕНКО наголосив, що, недивлячись на невелике фінансування у порівнянні з європейськими аналогічними підрозділами, його підлеглі є цілком дієздатними. "При явно недостатньому фінансуванні діяльності військ ми підтримуємо високий рівень бойової готовності. Тобто сьогодні війська є боєготовними, здатними до виконання завдань у будь-якій точці нашої країни", - сказав він.