Тігіпко обіцяє "цікаво і радикально" вирішити проблему повернення ПДВ
07:34, 28 березня 2010Суспільство
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Сюрприз - за тиждень
За 4 місяці уряд планує підготувати новий проект Податкового кодексу, а за тиждень - запропонувати "цікаве і радикальне" вирішення проблеми з повернення ПДВ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО в ефірі телеканалу "Інтер".
"За 4 місяці поставлене завдання вийти на Податковий кодекс. За тиждень ми запропонуємо дуже цікаве, достатньо радикальне рішення щодо боргів з ПДВ, які накопичилися у величезній цифрі", - сказав він.
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