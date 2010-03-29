У Хмельницькому 21-річна дівчина впала з 8-го поверху
17:37, 29 березня 2010Суспільство
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Була в нетверезому стані
У Хмельницькому загинула 21-річна дівчина, яка впала з 8-го поверху дев’ятиповерхового малосімейного гуртожитку на вулиці Майборського, 1.
Про це УНІАН повідомив старший інспектор Центру пропаганди Головного управління МНС у Хмельницькій області Олексій ЧЕРКАСОВ.
“Дівчина, 1989 року народження, перебуваючи в нетверезому стані, вийшла на балкон 8-го поверху і звідти випала через власну необережність”, - зазначив він.
За словами О.ЧЕРКАСОВА, від отриманих травм дівчина померла на місці події.
Тіло направлено в обласне бюро судмедекспертизи.
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