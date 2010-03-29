У Хмельницькому 21-річна дівчина впала з 8-го поверху

У Хмельницькому загинула 21-річна дівчина, яка впала з 8-го поверху дев’ятиповерхового малосімейного гуртожитку на вулиці Майборського, 1.

Про це УНІАН повідомив старший інспектор Центру пропаганди Головного управління МНС у Хмельницькій області Олексій ЧЕРКАСОВ.

“Дівчина, 1989 року народження, перебуваючи в нетверезому стані, вийшла на балкон 8-го поверху і звідти випала через власну необережність”, - зазначив він.

За словами О.ЧЕРКАСОВА, від отриманих травм дівчина померла на місці події.

Тіло направлено в обласне бюро судмедекспертизи.