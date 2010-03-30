Тігіпко: махінації рейдерів значно скоротяться

Уряд готує законопроект про електронну реєстрацію підприємств.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, цей проект закону було розглянуто на засіданні урядового комітету з питань реформ і готується до затвердження Кабінетом міністрів.

Віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО зауважив, що прийняття цього законопроекту парламентом дозволить суттєво скоротити кількість і зменшити тривалість реєстраційних процедур і позитивно вплине на інвестиційний клімат.

«Ми збільшуємо не лише прозорість реєстраційних процесів, а й гарантії захисту майнових прав власності юридичних осіб та їх власників. Махінації рейдерів, пов’язані з підробкою реєстраційних документів, значно скоротяться», - наголосив віце-прем’єр-міністр.

Крім того, на думку С.ТІГІПКА, після прийняття закону значно скоротяться корупційні прояви, оскільки буде виключений безпосередній контакт заявника із державним реєстратором.

«Дерегуляція економіки вже розпочалась. Нам доведеться пройти складний шлях руйнування адміністративних бар’єрів, що заважають розвитку підприємництва. Внаслідок реформи ми очікуємо розвитку малого і середнього бізнесу, зменшення безробіття і врешті-решт – збільшення бюджетних надходжень», - зауважив С.ТІГІПКО.