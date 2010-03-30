На Львівщині вкрали 600 м резервного кабелю Укртелекому

У Львівській області співробітники міліції затримали жителя Івано-Франківської області, який викопав і викрав 600 метрів резервного кабелю «Укртелекому».

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

За словами першого заступника начальника Пустомитівського райвідділу міліції Львівщини Павла ГЕРАСИМА, крадіжку виявили правоохоронці. За кількасот метрів від дороги у селі Відники вони помітили розриту землю і довжелезний рівчак.

Було встановлено, що саме у цьому місці закопано резервний кабель «Укртелекому», який проклали ще за радянських часів, і магістраль була призначена для надзвичайних ситуацій – на випадок повені чи буревію.

«Дріт було пошкоджено, тож у разі стихійного лиха кожне друге село у Перемишлянському районі Львівщини могло залишитись без зв’язку», - зазначив П.ГЕРАСИМ.

Затримали зловмисника «на гарячому», коли він знову прийшов до траншеї красти кабель. З місця події також вилучили речові докази – сокиру і лопату, а також понад 30 метрів кабелю.

За даним фактом порушено кримінальну справу.

«Відновити мережу буде дуже складно, до того ж це завдало великих збитків», - зазначив у коментарі УНІАН заступник директора з технічних питань львівської філії «Укртелекому» Тарас АНДРУХІВ.

«Даний кабель був продукований ще заводами у Радянському Союзі, його випуск припинено у 80-х роках. Тому вставки у місцях, де є пошкодження, будуть виконуватись уже сучасним кабелем, що значно погіршить загальні параметри лінії», - наголосив Т.АНДРУХІВ.