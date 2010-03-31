Президент Ради ЄС видасть збірку своїх хокку

Президент Ради ЄС Герман ван Ромпей має намір видати збірку своїх віршів.

Як повідомляється, книга має вийти друком уже наступного місяці і являтиме собою збірку творів, написаних в традиційній японській формі хайку. Таким чином, очільник Євроради прагне втілити в друкованому вигляді твори, оприлюднені ним раніше у власному блозі в інтернеті, передає Associated Press.