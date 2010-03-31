Президент Ради ЄС видасть збірку своїх хокку

05:30, 31 березня 2010
Суспільство
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Які раніше розміщував у блозі

Президент Ради ЄС Герман ван Ромпей має намір видати збірку своїх віршів.

Як повідомляється, книга має вийти друком уже наступного місяці і являтиме собою збірку творів, написаних в традиційній японській формі хайку. Таким чином, очільник Євроради прагне втілити в друкованому вигляді твори, оприлюднені ним раніше у власному блозі в інтернеті, передає Associated Press.

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