Президент Ради ЄС видасть збірку своїх хокку
05:30, 31 березня 2010Суспільство
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Які раніше розміщував у блозі
Президент Ради ЄС Герман ван Ромпей має намір видати збірку своїх віршів.
Як повідомляється, книга має вийти друком уже наступного місяці і являтиме собою збірку творів, написаних в традиційній японській формі хайку. Таким чином, очільник Євроради прагне втілити в друкованому вигляді твори, оприлюднені ним раніше у власному блозі в інтернеті, передає Associated Press.
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