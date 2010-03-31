Падіння реального ВВП виявилося на 0,1% більшим

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року становило не 15%, як повідомлялося раніше, а 15,1%, порівняно з 2008 роком.

Відповідне повідомлення опубліковане на сайті Державного комітету статистики України.

При цьому, за уточненими даними комітету, номінальний ВВП за 2009 рік становив 914 млрд. 720 млн. грн, тоді як раніше Держкомстат називав цифру на 2 млрд. 157 млн. грн. меншу - 912 млрд. 563 млн. грн.

Також Держкомстат уточнив падіння ВВП по кварталам у 2009 р. порівняно з аналогічними періодами 2008 р. Так, у 1-му кварталі 2009 р. падіння ВВП становило 20,2% (раніше Держкомстат повідомляв про 20,3%), у 2 -м кварталі - залишилося на рівні 17,8%, як повідомлялося і раніше, у 3-му кварталі - 16% (раніше повідомлялося про 15,9%), у 4-му - 6,8% (7%).

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив розмір прогнозних макропоказників соціально-економічного розвитку України у 2010-у році, згідно з яким зростання ВВП має бути 3,7%, номінальний ВВП - 1 трлн. 83 млрд. грн., очікувана інфляція - 13,1% (грудень до грудня) і 12,2% за середньорічним розрахунком.