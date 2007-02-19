Тарута ”здався” російському сталевому гіганту?

"Газметалл" Алішера Усманова домовився про злиття з корпорацією "Індустріальний союз Донбасу" (ІСД), яка володіє металургійними активами на Україні, повідомляє газета "Ведомости".

Компанії домовилися про об`єднання і проведення оцінки активів для визначення параметрів майбутньої операції, пише газета з посиланням на свої джерела. Гендиректор "Газметалла" Максим Басов не виключив, що ці домовленості можуть стати першим кроком до об`єднання компаній.

"Газметалл" випускає більше шести мільйонів тонн сталі на рік, ІСД - більше 9 мільйонів тонн, але компанія заявляла, що після модернізації вартістю 3 мільярди доларів, має намір до 2010 року збільшити випуск стали до 18 мільйонів тонн. Об`єднавшись, ІСД і "Газметалл" змогли б стати найбільшою російською металургійною компанією, обігнавши за випуском сталі компанію "Сєвєрсталь" Олексія Мордашова.

"Ведомости" пишуть, що якщо операція відбудеться, то основні акціонери ІСД Віталій Гайдук і Сергій Тарута зможуть отримати за активи ІСД лише 27-40 відсотків контролю в новому холдингу.

До ІСД входять більше 40 компаній в Україні і в інших країнах. Основний бізнес - виробництво сталі, прокату, труб тощо. Найбільші підприємства - Алчевський меткомбинат, Алчевський коксохімічний завод. Виручка в 2005 році по МСФО склала 4,5 мільярда доларів, чистий прибуток - 390 мільйонів доларів. Холдинг "Газметалл" володіє Лебединським і Михайлівським ГЗК, а також "Уральською сталлю" і Оскольським електрометалургійним комбінатом. Виручка за 2005 рік склала 120,6 мільярда рублів, чистий прибуток - 26,1 мільярда рублів.

Лента.ру