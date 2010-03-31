Опозиційний уряд України найближчим часом відвідає Брюссель
23:04, 31 березня 2010Суспільство
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"У рамках програми обміну"
Опозиційний уряд найближчим часом відвідає Брюссель для ознайомлення діяльності опозиційних урядів в Європі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні по закінченні засідання опозиційного уряду заявив прем’єр-міністр опозиційного уряду, народний депутат з БЮТ Сергій СОБОЛЄВ.
«Візит відбудеться в рамках програми обміну», - сказав С.СОБОЛЄВ.
За його словами, опозиційний уряд України ознайомиться, яким чином відбувається діяльність опозиційних урядів в Європі.
За словами С.СОБОЛЄВА, візит відбудеться до кінця поточної сесії.
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