Опозиційний уряд України найближчим часом відвідає Брюссель

Опозиційний уряд найближчим часом відвідає Брюссель для ознайомлення діяльності опозиційних урядів в Європі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні по закінченні засідання опозиційного уряду заявив прем’єр-міністр опозиційного уряду, народний депутат з БЮТ Сергій СОБОЛЄВ.

«Візит відбудеться в рамках програми обміну», - сказав С.СОБОЛЄВ.

За його словами, опозиційний уряд України ознайомиться, яким чином відбувається діяльність опозиційних урядів в Європі.

За словами С.СОБОЛЄВА, візит відбудеться до кінця поточної сесії.