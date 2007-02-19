В УНІАН обговорять питання морального стану армії

20 лютого об 11-00 в УНІАН відбудеться прес-конференція за участю голови Спостережної Ради по захисту прав людини в Україні Вілена Мартиросяна та заступника голови Громадської Ради при Міністерстві оборони України Анатолія Лопати на тему: “Захисники Вітчизни потребують негайного захисту”. Планується обговорити питання морального стану армії, відношення влади до людей в погонах і здатність військовослужбовців в таких умовах виконувати свій конституційний обов’язок (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація за редакційними посвідченнями.