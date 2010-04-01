У Житомирі міліція затримала двох школярок за підозрою у крадіжці одягу та золотих прикрас на суму майже 11 тис. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Управління МВС України в Житомирській області.

Дівчат затримали після того, як 45-річна житомирянка заявила у міліцію про крадіжку з її помешкання одягу та ювелірних виробів із золота на згадану суму.

Працівники відділу кримінальної міліції у справах дітей за підозрою у споєння злочину затримали 14-ти та 15-річних учениць однієї з житомирських шкіл .

Наразі за цим фактом проводиться розслідування.