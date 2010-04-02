Білоруський парламент пропонує помінятися територіями з Україною

Білоруський парламент сьогодні ратифікував договір між Білоруссю і Україною про державний кордон, передає РІА «Новости».

Цей договір було підписано в 1997 році, але білоруська сторона затягували з його ратифікацією. Це було пов`язано з різночитаннями в Білорусі і Україні з питань державного боргу, який утворився у України перед Білоруссю в період припинення існування Радянського Союзу.

Представляючи цей договір парламенту, голова Державного прикордонного комітету Білорусі Ігор РАЧКОВСЬКИЙ повідомив, що демаркація білорусько-українського кордону здйснюватиметься спеціально створеною для цього комісією.

На думку І.РАЧКОВСЬКОГО, термін завершення демаркації може бути близько 10 років. З бюджету Білорусі на ці цілі планується виділити близько 51 млрд. білоруських рублів (близько 17 млн. дол.).

"На демаркацію прибалтійської ділянки білоруського кордону ми витратили близько 10 років і близько 11 млн. євро", - пояснив І.РАЧКОВСЬКИЙ.

За його словами, під час демаркації проводитиметься обмін територіями між Білоруссю і Україною. Зокрема, це стосується зони відчуження в районі Чорнобильської АЕС.

"Є пропозиція провести кордон по річці Прип’ять, а не ставити прикордонні знаки в зоні відчуження", - сказав голова Держприкордонкомітету.

Він також повідомив, що у ряді випадків для переїзду з однієї точки Білорусі до іншої необхідно перетинати українську територію. Це також може подвигнути Білорусь і Україну до обміну територіями.

Також І.РАЧКОВСЬКИЙ зупинився на проблемі території в районі Мерлінського військового полігону. "У кількох прикордонних селах на території України проживають етнічні білоруси, які споконвічно користуються лісами і пасовищами на території Білорусі. Вони фактично порушують державний кордон, і цю проблему потрібно вирішувати", - сказав І.РАЧКОВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Білорусь зв`язувала ратифікацію Договору про державний кордон, підписаного в 1994 році, з врегулюванням фінансових зобов`язань України перед Білоруссю, що сформувалися після 1991 року в результаті відмови у взаємних розрахунках від радянського рубля.

Україна і Білорусь в 2003 році підписали двосторонній протокол, відповідно до якого було визначено обсяг фінансових зобов`язань України на рівні 134 млн. дол.

Українська сторона в листопаді 2003 року пропонувала Білорусі на 80% погасити заборгованість шляхом облаштування кордонів і будівництва прикордонних переходів.