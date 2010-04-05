Виповнюється 300 років першій українській Конституції

5 квітня виповнюється 300 років з дня підписання гетьманом Пилипом Орликом «Договору та Встановлення прав і вольностей Війська Запорозького та всього вільного народу», відомого як Конституція Пилипа Орлика. З цієї нагоди Українська народна рада закликає українців вшанувати пам’ять відомої історичної постаті.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби УНР з посиланням на заступника голови Української народної ради, лідера Української громади Києва Сергія РУДИКА.

«Українська народна рада вважає, що в цей визначний для нації день справжні патріоти України повинні приклонити коліно до землі, на якій знайшов свій спочинок великий гетьман Іван Мазепа, де на скликаній раді було обрано гетьманом Пилипа Орлика та створено ним першу українську Конституцію», – зазначив С.РУДИК.

Він переконаний, що на сьогодні завдання усіх націонал-патріотичних сил, незалежно від політичних переконань та партійної приналежності, об’єднатися заради спільної кропіткої праці для захисту державного суверенітету, збереження й відтворення культурно-історичної спадщини та відновлення національної ідентифікації.

“Я запрошую всіх, кому небайдужа Україна та українське, приїхати 9 квітня 2010 року на землю, де писалися знаменні сторінки історії нашої держави, та вшанувати пам’ять автора Основного Закону, яким українці можуть по праву пишатися», – додав С.РУДИК.

За інформацією УНР, 9 квітня ц.р. в м. Бендери, де був підписаний історичних документ (нині – Придністровська Молдавська Республіка), заплановано встановлення пам’ятного знака на честь 300-ліття Конституції Пилипа Орлика на території Воєнно-історичного меморіального комплексу «Бендерська фортеця». У м. Тирасполь (Придністровський університет ім.Т.Г. Шевченка) розпочнеться цього дня Міжнародна науково-практична конференції «Роль та значення Конституції Пилипа Орлика у становленні демократичних інститутів країн Східної Європи».

Крім того, з нагоди річниці проголошення Конституції Пилипа Орлика в м.Бендери 9 квітня окремий Гетьманський Полк охорони «СПАС» та козаки Придністров’я планують підписати Меморандум щодо охорони спільних українсько-молдовських кордонів.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня в інтерв’ю Національній радіокомпанії України Микола ТОМЕНКО повідомив, що як заступник голови Верховної Ради та автор дослідження «Історія української Конституції» візьме участь в урочистих заходах, які відбудуться у Республіці Молдова.

За його словами, 300-річчя першої української Конституції потребує уваги від держави та поваги від влади. М.ТОМЕНКО відзначив важливість цієї дати та наголосив, що це не лише перша українська Конституція, а й «одна із перших європейських Конституцій, в її сучасному розумінні».

Водночас, М.ТОМЕНКО висловив жаль, що Президент та уряд не приділили належної уваги цій даті. Він наголосив, що, окрім заходів, запланованих Міністерством юстиції, в Україні ця подія практично не буде відзначатися.