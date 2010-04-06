Сапери зняли біля залізниці 619 старих мін

В Херсонський області проведено розмінування залізничного полотна біля села Червоний Чабан Каланчацького району та відновлено рух потягів до Криму.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Каланчацькій райдержадміністрації, роботи з розмінування завершено – знайдено 619 протипіхотних мін часів Другої Світової війни. Міни віддалено від залізничного полотна і взяти під охорону працівниками міліції.

Ліквідація знайдених боєприпасів заплановано на 6 квітня на полігоні в Чаплинському районі Херсонської області.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня поблизу с. Червоний Чабан Каланчацького району Херсонської області місцеві жителі на відстані 1,5 м від одноколійного залізничного полотна виявили протипіхотні міни часів війни.

За даними прес-служби МНС, 3 квітня сапери знайшли 230 протипіхотних 82-міліметрових мін. Роботи з вилучення боєприпасів тривали і наступного дня.

На місці події працювала піротехнічна група Головного управління МНС у Херсонській області.

На час розмінування рух потягів на вказаній ділянці залізниці було припинено.