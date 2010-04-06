Українські прикордонники затримали дві турецькі шхуни

Вчора корабель морської охорони Державної прикордонної служби України «Павло Державін» затримав дві турецькі риболовецькі шхуни, які зайшли на незаконний промисел.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держприкордонслужби, зокрема, на світанку екіпаж «Павла Державіна» виявив рибальські сітки без маркування. З них правоохоронці дістали та відпустили у море двох ще живих дельфінів та кілька камбал-калканів.

Правоохоронці змушені були залишити сітки, оскільки на локаторі з’явилася підозріла ціль, яка виявилася турецькою шхуною «MUAMER REIS». Її затримали за 66 миль від мису Тарханкут та 47 миль від острова Зміїний. Капітан висадив на її борт оглядову групу. Після цього «Павло Державін» почав переслідувати інший браконьєрський плавзасіб. Турецька шхуна «HASAN» почала тікати в бік Румунії, українські правоохоронці наздогнали її за 2 милі після виходу з економзони України.

На борту обох риболовецьких шхун по 9 чоловік екіпажу, на яких капітани відмовилися пред’являти документи. На шхунах браконьєрів виявили знаряддя лову, сухий лід, пристрої для пошуку сіток та знаряддя для їх піднімання.

Наразі катер морської охорони конвоює їх до Одеси.

Для пошуку та піднімання браконьєрських сіток прикордонники планують відправити корабель «Аметист».

При цьому в Держприкордонслужбі поінформували, що в суботу в північно-західній частині Чорного моря румунськими прикордонниками були затримані ще 3 турецькі браконьєрські шхуни. Лише одна з них була під турецьким прапором, решта - під українським та румунським.