Повідомлення про замінування супермаркету: людей евакуювали

Сьогодні о 14.11 у чергову частину міського управління міліції Кременчука Полтавської області зателефонував невідомий і повідомив про замінування супермаркету «Амстор».

Як повідомили УНІАН у міському управлінні міліції, до супермаркету виїхали наряди міліції, МНС, сапери. Відвідувачі і продавці магазину були негайно евакуйовані.

У міліції повідомили, що невідомий телефонував з телефона-автомата.