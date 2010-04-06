Повідомлення про замінування супермаркету: людей евакуювали
15:45, 06 квітня 2010Суспільство
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Невідомий телефонував з телефона-автомата
Сьогодні о 14.11 у чергову частину міського управління міліції Кременчука Полтавської області зателефонував невідомий і повідомив про замінування супермаркету «Амстор».
Як повідомили УНІАН у міському управлінні міліції, до супермаркету виїхали наряди міліції, МНС, сапери. Відвідувачі і продавці магазину були негайно евакуйовані.
У міліції повідомили, що невідомий телефонував з телефона-автомата.
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