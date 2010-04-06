У Львові завідувачку відділенням держуніверситету впіймали на хабарі
16:49, 06 квітня 2010Суспільство
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Порушено кримінальну справу
У Львівській області затримано під час одержання хабара завідувача відділенням одного з державних університетів міста.
Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області.
Як зазначається у повідомленні, жінку-заввідділенням університету затримали під час отримання хабара в сумі 2 тис. грн. у приміщенні однієї з кав‘ярень Львова, де вона призначила зустріч студенту-першокурснику, який мав передати їй зазначену суму «за сприяння у здачі сесії».
Факт вимагання та отримання хабара задокументовано, речові докази вилучені.
Прокуратурою Львова порушено кримінальну справу.
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