У Львові завідувачку відділенням держуніверситету впіймали на хабарі

У Львівській області затримано під час одержання хабара завідувача відділенням одного з державних університетів міста.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, жінку-заввідділенням університету затримали під час отримання хабара в сумі 2 тис. грн. у приміщенні однієї з кав‘ярень Львова, де вона призначила зустріч студенту-першокурснику, який мав передати їй зазначену суму «за сприяння у здачі сесії».

Факт вимагання та отримання хабара задокументовано, речові докази вилучені.

Прокуратурою Львова порушено кримінальну справу.