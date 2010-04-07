Вибух на водоканалі в Ялті буде розслідувано

Держгірпромнагляд створив комісію зі спеціального розслідування причин та наслідків аварії, що сталася в резервуарі чистої води міського водоканалу.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі Держгірпромнагляду, очолив комісію перший заступник начальника Кримського теруправління Євген ГРИБЕНКО.

До місця відбув заступник голови Держгірпромнагляду Степан ДУНАС. Наразі члени комісії вивчають ситуацію на місці події, опитують свідків трагедії, вилучають для подальшого розгляду технічну документацію.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 квітня, о 04.15 в Ялті стався вибух на об’єкті міськводоканалу. Внаслідок аварії загинув оператор.

У МНС не виключають, що причиною вибуху на Ялтинській станції водозабезпечення могло стати невідповідне використання газової техніки.