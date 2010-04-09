Культуру нацменшин України V-XIII ст. представлять у 30 садибах

Рада громадських організацій національних меншин України оголосила про початок співпраці з «Парком Київська Русь»: протягом 10 років у селі Копачів Обухівського району Київської області буде споруджено понад 30 садиб, що представляють культуру національностей, які проживали в Київській Русі в V-XIII століттях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Ради громадських організацій національних меншин України Ашот АВАНЕСЯН на засіданні в Києві.

«Парк Київська Русь» - прекрасна ідея, це ноу-хау для України. Проект передбачає створення етносадиб народів, які проживали в Київській Русі в V-XIII століттях. Нам подобається ця ідея, й ми братимемо участь у всіх фестивалях, які проводитимуться в Парку цього року», - сказав А.АВАНЕСЯН.

Він підкреслив готовність громадських організацій національних меншин узяти участь у створенні на території «Парку Київська Русь» етносадиб, що відображають життя та побут його представників.

«Київ - точка відліку східнослов`янської цивілізації, один із стовпів світової культури. Питання про необхідність створення в Україні Центру культури національних меншин уже піднімалося не раз. У столиці близько 70 організацій, які представляють різні культури. У Парку будуть побудовані садиби тих національностей, які мають відношення до часів Київської Русі. Це греки, болгари, вірмени, грузини, німці, турки, євреї, поляки, румуни, татари - всього 30-35 садиб. Стосовно будівництва ведуться переговори з потенційними інвесторами», - повідомив президент Ради громадських організацій національних меншин України.

За його словами, в архітектурному плані садиби будуть закладами громадського харчування часів Київської Русі, в яких можна буде спробувати національну кухню V-XIII ст.

Також Парк стане місцем проведення щорічного фестивалю національних кухонь.

Крім того, відвідувачі зможуть ознайомитися з народною творчістю, побачити повсякденний і святковий одяг минулих століть.

«Приміром, у вірменському дворику відвідувачів зустрінуть із піснями, в національних костюмах, розкажуть про історію появи вірмен на території Київської Русі, про те, що пов`язує вірмен із українським народом. Думаю, що дізнатися про історію й насолодитися кухнею на території Стародавнього Києва для кожного буде цікаво», - впевнений А.АВАНЕСЯН.

Разом із тим, він повідомив, що співпраця з «Парком Київська Русь» почнеться вже цього року. В III Міжнародному фестивалі “Парк Київська Русь” візьмуть участь творчі колективи більше десяти національностей.

Також про необхідність створення етносадиб у «Парку Київська Русь» заявив на засіданні ради нацменшин президент громадської організації «Центр соціально-консервативної політики» Юрій ЛИПЧЕВСЬКИЙ. Зокрема, він відзначив важливість проекту в питанні зміцнення російсько-українських відносин і відносин між усіма слов`янськими народами.

У свою чергу, автор проекту «Парк Київська Русь» - президент добродійної організації «Слов`янський фонд» Володимир ЯНЧЕНКО підкреслив, що Парк створюється як «простір для культурного й суспільного діалогу між представниками різних національностей в Україні».

«Київ, Україна – земля, на якій не одне сторіччя живуть, взаємодіють, розвиваються різні етноси. Й це – не проблема, це - багатство нашої країни, наша сила. Потрібно лише знати, як цією силою розпорядитися», - сказав В.ЯНЧЕНКО.

Як повідомили в «Парку Київська Русь», для будівництва етносадиб проектом відведено місце на території Дитинця Києва V-XIII століть.

Результатом реалізації ідеї, на думку засновників «Парку Київська Русь», стане «підвищення дружби, взаєморозуміння, толерантності в багатонаціональному суспільстві України».

В Україні проживають представники 130 національностей. Діють 45 всеукраїнських об`єднань і 1458 регіональних громадських організацій.

Як повідомляв УНІАН, із 24 квітня по 17 жовтня пройде найдовший у світі та наймасштабніший у країнах СНД та Європи ІІІ Міжнародний фестиваль “Парк Київська Русь”.

«Парк Київська Русь» - Центр культури та історії створюється в селі Копачів Обухівського району Київської області за 34 км від Києва. Метою проекту є відтворення Дитинця Києва V-XIII століть у масштабі 1:1 із максимальною історичною достовірністю та атмосферою Київської Русі. Загальна площа Парку – 50 га. Територія Дитинця – 10 га.

Експерти називають «Парк Київська Русь» культурною столицею східнослов`янської цивілізації. Засновники ж прогнозують, що після закінчення будівництва «Парк» стане туристичною меккою України, й прийматиме до 3 млн. відвідувачів на рік з усього світу.