Сівкович шукає зловживання в судовій адміністрації

Віце-прем’єр-міністр України з силових питань Володимир СІВКОВИЧ доручив Головному контрольно-ревізійному управлінню, МВС і ДПА перевірити діяльність Державної судової адміністрації на предмет фінансових зловживань.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, так, за результатами аудиту Рахункової палати ДСА лише за 2007-2009 роки використала понад 106 мільйонів гривень на цілі, які безпосередньо не пов’язані з відшкодуванням витрат на інформаційно-технічне забезпечення судових процесів.