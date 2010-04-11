Двоє макіївців дбайливо обладнали наркотеплицю

У Макіївці затримано двох чоловіків, які через Інтернет придбали насіння наркотичних рослин і виростили їх в облаштованій ними теплиці.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області. Згідно з повідомленням, ці двоє чоловіків, які звинувачуються у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України («Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилка наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту»), були затримані співробітниками сектора з боротьби із незаконним оборотом наркотиків Радянського райвідділу міліції м. Макіївки за безпосередньої участі служби дільничних інспекторів міліції.

Як стало відомо правоохоронцям, приблизно в середині січня 2010 року через Інтернет цими чоловіками за 200 доларів було придбане насіння наркотичного засобу «канабіс», і для його вирощування було обладнано дві кімнати в будинку, який вони знімали для відпочинку. Для отримання ефекту теплиці спеціально підготували приміщення - стіни обклеїли світло-помаранчевою, теплорегулюючою фольгою. У кімнатах для достатньої кількості освітлення поставили спеціальні лампи, що працюють за допомогою автотаймера включення. Також у цій «теплиці» була і вентиляційна споруда з відвідною трубою і вентилятором для того, щоб вентиляція розподілялася на масляний обігрівач, де виростали коноплі. У «теплиці» дотримувався суворий температурній режим.

Таким чином, молоді люди змогли виростити 106 кущів конопель для особистого вживання.

Але цей злочин змогли викрити правоохоронці, і тепер затримані відповідатимуть перед судом, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.