Україна відмовиться від використання високозбагаченого урану

Україна до 2012 року відмовиться від використання високозбагаченого урану і переорієнтує дослідницькі центри на роботу з низькозбагаченим паливом, сказав офіційний представник Білого дому Роберт Гіббс на брифінгу в рамках саміту з ядерної безпеки, що проходить у Вашингтоні.

"Україна сьогодні оголосила про ключове рішення позбутися запасів високозбагаченого урану до наступного ядерного саміту в 2012 році", - сказав Гіббс.

Він зазначив, що США добивалися цього рішення протягом десяти років.

"Матеріалу, який буде ліквідований, достатньо для створення ядерних озброєнь", - наголосив він.

У понеділок відбулася перша зустріч президента США Барака Обами з президентом України Віктором Януковичем. Зустріч проходила в закритому для преси режимі.

США нададуть Україні технічну і фінансову допомогу, необхідну для позбавлення від урану, додав офіційний представник Білого дому.

"Росія, ймовірно, також зіграє важливу роль у забезпеченні цієї операції", - сказав Гіббс.

Раніше в квітні, нагадує РІА "Новости", українські ЗМІ повідомляли, що Київ для підтримки статусу України як без`ядерної держави готовий позбутися запасів високозбагаченого урану в обмін на компенсацію. Передбачається, що український уран повинен бути перероблений і відправлений на зберігання. Подробиці операції, яку українські газети характеризували як багатоступінчату, а також об`єм компенсації не розкриваються.